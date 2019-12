In het post web 2.0-tijdperk brak streaming door, leken virtuele munten plots belangrijk en leerden we op de pijnlijke manier hoe fragiel digitale privacy is. Een overzicht van de opmerkelijkste technologische trends en nieuwigheden van de afgelopen tien jaar.

Laten we onszelf ook meteen indekken: deze zeer uitgebreide lijst is hoogstwaarschijnlijk niet volledig. Tegelijk kunnen we het niet laten om een aantal dingen toe te voegen die aanvankelijk gamechangers leken (hallo daar Windows Phone), maar het nooit zijn geworden en voegen we ook een aantal belangrijke overnames en stopzettingen (vaarwel MSN en hoofdtelefoonaansluiting) toe.

We proberen elke gebeurtenis bij het juiste jaar te zetten, maar in praktijk zit er soms ook wel een jaartje tussen de aankondiging, lancering of het moment dat een product of dienst naar België komt. De redactie is evenmin verantwoordelijk als u zich na het lezen van dit artikel een stuk ouder voelt.

2010

Wijlen Steve Jobs stelt in 2010 de eerste iPad voor. © Reuters

Apple kondigt de allereerste iPad aan. Datzelfde jaar doet Samsung hetzelfde met de Galaxy Tab, de eerste tablet op Android.

Als antwoord op de bewegingssensoren in de Wii lanceert Sony de PlayStation Move, Microsoft heeft zijn Kinect voor de Xbox beide camera's registreren je fysieke bewegingen in het spel. Al blijken het achteraf geen grote spelbrekers te zijn.

Instagram ziet het levenslicht, aanvankelijk enkel als iOS app.

In China wordt Xiaomi opgericht. Al in 2014 wordt het bedrijf de grootste smartphoneverkoper van China. De laatste jaren probeert het ook in de rest van de wereld door te breken.

Windows Phone, Microsoft's antwoord op Android en iOS, verschijnt. Het is een grondige makeover van Windows Mobile, dat vooral in het pre-Android en iPhone tijdperk populair was, maar het kan de strijd niet winnen van Apple en Google. In 2015 volgt een rebranding naar Windows 10 Mobile, maar enkele jaren later gooide Microsoft de handdoek in de ring. De ondersteuning voor het mobiele besturingssysteem werd eind 2019 stopgezet.

A mobile phone featuring Windows 10 is seen on display at Microsoft Build in San Francisco, California April 29, 2015. REUTERS/Robert Galbraith - GF10000077816 © REUTERS

Microsoft lanceert haar clouddienst Azure. Datzelfde jaar wordt Office 365 wordt gelanceerd in bèta. In 2011 volgt de definitieve versie.

2011

Na jaren browserdominantie daalt het marktaandeel van Internet Explorer onder de 50 procent. Tien jaar later wordt IE nog door zo'n vijf procent van de gebruikers benut. Opvolger Edge heeft een gelijkaardig marktaandeel. De nieuwe marktleider is Chrome, met Firefox en Safari als nummers twee en drie op enige afstand.

Snapchat wordt gelanceerd. In een tijdperk waar alles permanent online blijft, profileert de app met het spookjeslogo zich met foto's die na enkele seconden alweer verdwijnen. Later zal het bedrijf ook als eerste met 'stories' uitpakken. Wat nog later gretig wordt gekopieerd door Instagram.

Ook Minecraft wordt gelanceerd. Het spel wordt razend populair en in 2014 verkoopt ontwikkelaar Markus Persson (Notch) de franchise aan Microsoft.

© .

2011 is ook het jaar dat de wereld afscheid neemt van Steve Jobs. De oprichter en CEO van Apple overlijdt aan kanker kort nadat hij zich terugtrok uit het bedrijf. Jobs wordt bejubeld om zijn verwezenlijkingen en al snel worden er twee films aangekondigd: Jobs (2013) en Steve Jobs die in 2015 verschijnt. Al raden we vooral de biografie Steve Jobs van Walter Isaacson aan voor een boeiend overzicht van zijn leven.

Steve Jobs in 1984 © AG

Google ziet hoe Facebook aan invloed wint op het web en lanceert haar eigen sociaal netwerk Google+. Het is een iets drogere maar even functionele variant als Facebook, maar De grootste zoekmachine ter wereld kan het succes van Facebook niet evenaren. Na enkele jaren wordt Google+ in de vergeetpunt gezwierd. Het netwerk is echter niet dood, pas wanneer een privacylek wordt ontdekt geeft Google de dienst in 2019 een definitief nekschot.

Datzelfde jaar neemt Google Motorola, een van de oudste fabrikanten van mobiele telefoons, over voor 12,5 miljard dollar. Vooral de patentencollectie van het bedrijf is daarbij een handige aanwinst. In 2014 wordt het bedrijf doorverkocht aan Lenovo voor 'slechts' 2,91 miljard dollar.

Microsoft koopt Skype voor 8,5 miljard dollar.

IBM laat haar Watson computer deelnemen aan Jeopardy (de originele Amerikaanse versie van Waagstuk). Het bedrijf demonstreert zo haar sterkte in kunstmatige intelligentie door haar computer als eerste vragen in een natuurlijke taal te laten beantwoorden.

Apple lanceert haar spraakassistent Siri.

Het Zweedse Spotify lanceert haar muziekstreamingdienst in België.

2012

Op 5 november lanceert Proximus het eerste commerciële 4G-netwerk in ons land. De operator begint met acht steden.

Tesla brengt haar Model S komt op de markt. Niet de eerste Tesla, dat is de Tesla Roadster uit 2008.

Tesla Model S © REUTERS

Facebook neemt Instagram over voor een miljard dollar.

Vine wordt gelanceerd en wordt later overgenomen door Twitter. De mini-video's van zes seconden zijn populair bij een beperkt publiek, maar wordt in 2016 alweer stopgezet.

Huawei biedt voor het eerst smartphones aan in Europa.

De Tinder app verschijnt. Hoewel online dating en datingapps niet nieuw zijn, wint de app bijzonder snel en bijna wereldwijd aan populariteit en laat het harten (en andere gevoelens) sneller slaan. Al snel volgen er gelijkaardige concurrenten zoals Happn en Bumble. Het op mannen gerichte Grindr bestaat overigens al sinds 2009.

Tinder

Op Kickstarter begint het dan onbekende Oculus een crowdfunding voor een VR-bril. Het product doet verbazen en wordt een kleine hype nog voor de eerste toestellen vrij te koop zijn. Pas in 2016 verschijnt de eerste headset van het bedrijf, twee jaar nadat Facebook in 2014 het bedrijf overnam.

De eerste Raspberri Pi komt uit. De goedkope singleboard computer met een open structuur wordt meteen het lievelingsspeelgoed van veel nerds en hobbyisten en is ook ideaal om kinderen te laten experimenteren met technologie.

Raspberry Pi Model A © SparkFun Electronics

2013

NSA-medewerker Edward Snowden onthult dat de Amerikaanse overheid via haar inlichtingendiensten massaal afluistert. Het doet dat via bedrijven als Facebook, Microsoft, Google en vele anderen. Snowden vlucht naar Rusland en deed zijn verhaal intussen in het boek Onuitwisbaar (Permanent Record). De feiten worden noch door de Amerikaanse overheid noch door de betrokken bedrijven ontkend. Ze zorgen wel voor een aantal extra maatregelen, zo hebben veel communicatiediensten vandaag end-to-end encryptie. Maar de praktijken van de NSA zijn nooit grondig aan banden gelegd.

Edward Snowden. © Getty images

Voor het eerst duiken er nieuwe internetextensies op. Aanvankelijk zijn dat russische en Chinese extensies. Later komt ook het eerste bedrijf (.Samsung) en volgen er nog meer generieke namen. Vanaf 2014 komen ook .gent, .vlaanderen en .brussels op de markt, al kennen die tot op heden weinig succes.

Google lanceert de eerste Chromecast. Een klein HDMI-toestel om het streamen vanaf je smartphone naar de tv te vergemakkelijken.

Microsoft stopt met MSN Messenger (op het einde bekend als Windows Live Messenger). De chatclient die vooral populair was bij jongeren fuseert formeel met Skype.

Windows Live Messenger © .

Microsoft lanceert de Xbox One. Sony lanceert de Playstation 4.

De Chinese smartphonemaker OnePlus wordt opgericht. De toestellen worden een kleine hype omdat ze de specificaties van high-end smartphones aanbieden voor minder dan de helft van de prijs.

2014

De Belgische hulpdiensten gaan voortaan 3G gebruiken.

Belgacom doopt zichzelf om tot Proximus. De naamsverandering moet ook de nieuwe wind doorheen het bedrijf benadrukken. Het tijdperk van Didier Bellens wordt afgesloten en onder Dominique Leroy wil het bedrijf moderner en flexibeler zijn.

Google Glass © Google

Google lanceert haar slimme bril Google Glass als bètaproduct. Het toestel projecteert informatie als een soort hologram voor je oog, maar onder meer door de ingebouwde camera kan het product op weinig sympathie van omstanders rekenen. Begin 2015 stopt Google met de verkoop. Tegen 2017 gooit het bedrijf het over een andere boeg met een zakelijke variant van Google Glass.

Telenet moet van de rechter haar kabelnetwerk openstellen voor anderen. Dat maakt dat Orange in de jaren nadien een internetaanbod en later ook tv kan aanbieden op het netwerk van Telenet.

Netflix, dat ooit begon door dvd's per post te versturen, lanceert haar streamingdienst in België. Voortaan kan 'Netflix & Chill' ook in België een begrip worden.

Microsoft stopt definitief met de ondersteuning van Windows XP. Omwille van de populariteit van het besturingssysteem, zowel bij bedrijven als consumenten, heeft Microsoft de deadline enkele malen uitgesteld.

. © AG

Facebook koopt Whatsapp voor 19 miljard dollar. Het belooft dat de chat-app geen data gaat delen met Facebook zelf (voor advertentiedoeleinden). Die belofte zal het in 2016 breken.

Hewlett-Packard kondigt aan dat het zichzelf opsplitst in HP Inc en HP Enterprise. Eerstgenoemde legt zich toe op computers en printers, laatstgenoemde neemt de enterprise IT-hardware en dienstverlening op zich. In 2015 wordt de scheiding formeel.

De Stevie-app lanceert, waardoor het voor het eerst mogelijk is om tien Vlaamse zenders vlot online te bekijken.

Minder fijn is de ontdekking van Heartbleed. Een kwetsbaarheid in OpenSSL software waardoor HTTPS-verkeer kon worden ingekeken. Een zeer groot deel van de servers wereldwijd moest worden gepatcht.

Lenovo neemt Motorola over van Google.

2015

Met de Apple Watch toont Apple voor het eerst een nieuw product sinds de dood van Steve Jobs.

Windows 10 ziet het levenslicht. Microsoft stunt door het nieuwe besturingssysteem in het eerste jaar gratis beschikbaar te maken voor wie al een versie van Windows heeft.

© Getty Images/iStockphoto

De wereld leert USB-C kennen. Voor het eerst heeft de universele aansluiting er voor gezorgd dat je hem langs beide kanten kan aansluiten.

Tesla rolt Autopilot uit. De wagen kan op wegen met duidelijke markeringen zo goed als autonoom rijden, wat al snel leidt tot een reeks filmpjes van chauffeurs die slapen of met andere dingen bezig zijn dan rijden. Al snel moet Tesla benadrukken dat, in tegenstelling tot wat de naam suggereert, het geen automatische piloot is, maar wel geavanceerde rij-ondersteuning. Intussen zijn verschillende grote namen bezig met zelfrijdende wagens, maar Tesla is vooralsnog de enige die zo ver staat in commercieel beschikbare wagens.

Ook warm verwelkomd in 2015: de Amazon Echo, de Surface Book, de iPad Pro en... de mogelijkheid om op Facebook naast 'like' ook 'love', 'haha', 'wow', 'sad' en 'angry'. Dat zijn meer emoties dan we al hebben gezien bij Mark Zuckerberg zelf.

Telenet neemt Base over van KPN. De kabeloperator had al een virtueel netwerk via Orange, maar kan nu eigen mobiele diensten aanbieden. De overname gaat meteen gepaard met een investering in het mobiele netwerk. Telenet kan voortaan zowel internet, tv, vaste telefonie als mobiele telefonie via haar eigen infrastructuur aanbieden.

Mobile Vikings wordt verkocht aan Medialaan. Base, dat de virtuele operator voor de helft bezat, moet het bedrijf verkopen om goedkeuring te krijgen van de mededingingsautoriteiten voor de overname van Base door Telenet.

Tesla brengt haar eerste SUV, de Model X, uit.

Dell koopt EMC voor 67 miljard dollar en doet daarmee de grootste tech-overname ooit.

2016

Het Mirai-botnet legt het internet deels plat. De malware mikt op slecht beveiligde IoT-toestellen zoals netwerkcamera's en routers. Ook in de jaren nadien duiken er varianten op Mirai op om DDoS-aanvallen uit te voeren.

Mobistar doopt zichzelf om tot Orange Belgium.

Proximus kondigt een investering van drie miljard euro in glasvezel aan. Zowel bedrijven als consumenten krijgen de komende 10-15 jaar glasvezel tot voor de deur.

TikTok, een social media app voor korte muziekvideo's, komt uit. De app werd eerder in 2016 al gelanceerd in China onder de naam ByteDance. In 2018 fuseerde het met musical.ly

De HTC Vive komt op de markt, een VR headset die samen door HTC en Valve wordt ontwikkeld. Wat de headset bijzonder maakt is dat je er, met behulp van sensoren, kan mee rondlopen in een kamer.

De HTC Vive. © REUTERS

Het augmented reality spel Pokémon GO lanceert en wordt in amper enkele weken razendpopulair. De hele zomer lang jagen kinderen en volwassenen in parken en op dorpspleinen met hun smartphone op virtuele pokémons. Omdat het spel aanvankelijk bijzonder veel stroom vraagt worden ook battery packs plots een stuk populairder.

Pokémon Go © reuters

Google's AI-computer AlphaGo (van Google-dochter DeepMind) verslaat Lee Se-dol, de beste Go speler ter wereld, met 4 tegen 1. In 2019 kondigt hij aan te stoppen met professioneel Go te spelen omdat hij niet langer zal kunnen winnen van AI.

Apple schrapt de hoofdtelefoonaansluiting in de iPhone. De keuze om de 3,5 millimeter aansluiting, al decennia een universele standaard, te schrappen krijgt veel kritiek. Er zijn dongles beschikbaar maar tegelijk jaagt het gebruikers naar (duurdere) draadloze oortjes en hoofdtelefoons. Ook andere telefoonmerken zullen later de aansluiting stilletjesaan laten vallen.

Samsung krijgt stevige imagoschade wanneer de Galaxy Note 7 een productiefout bevat waardoor het toestel kan in brand vliegen. Het toestel wordt teruggeroepen en komt in België zelfs niet op de markt. Het aantal schadegevallen blijft in verhouding relatief klein, maar de filmpjes van ontploffende en verbrande toestellen bezorgen het merk zware klappen.

In de nasleep van de presidentsverkiezing van Donald Trump ontdekt de wereld de impact van fake news en misleidende advertenties die vooral via Facebook zeer gericht werden ingezet. CEO Mark Zuckerberg wuift het probleem aanvankelijk weg maar moet daar later, wanneer er bewijzen op tafel komen, op terugkomen.

Nintendo lanceert de Nintendo Classic Mini, een mini-NES met vooraf geïnstalleerde games. De retro spelconsole wordt voor Nintendo een onverwacht succes.

2017

De jaren negentig kennen ook in 2017 een tech-revival. Nokia (of beter gezegd HMD Global dat de merknaam Nokia mag gebruiken) maakt op MWC haar comeback op de telefoonmarkt met een nieuwe Nokia 3310. Gelijk met het goedkope en quasi onbreekbare hebbedingetje lanceert het ook haar nieuwe smartphones die focussen op een eenvoudige pure Android voor een redelijke prijs.

De Nieuwe Nokia 3310 © Pieterjan Van Leemputten

Nintendo lanceert met de Switch een spelconsole die zowel draagbaar als op tv kan worden gespeeld. Na het succes van de NES Classic Mini volgt een SNES Classic Edition, een mini Super Nintendo. Later verschijnen ook de PlayStation Classic en Sega Mega Drive.

De originele Nintendo Switch © Getty Images

Bitcoin bestaat al sinds 2008 en neemt langzaam in waarde toe. In 2017 wordt de virtuele munt een ware hype waardoor de koers dat jaar stijgt van 900 dollar naar 20.000 dollar. De hype is meteen het startschot voor allerhande profetische voorspellingen over virtuele munten. Tegelijk schieten ook gelijkaardige alternatieven als paddestoelen uit de grond. Als u bitcoins had dan verkocht u ze best voor eind december dat jaar want de stijgende rollercoaster ging al snel weer naar omlaag. Sindsdien schommelt het op en neer en is de munt, waarvan de waarde nergens aan gekoppeld is, momenteel zo'n 6000 euro waard.

Waar u in 2017 echt geld aan overhoudt is je telefoonfactuur op vakantie. De Europese roamingtarieven worden definitief afgeschaft waardoor je van de Canarische eilanden tot Scandinavië aan hetzelfde tarief belt, sms't of surft als thuis.

De openbare omroep lanceert haar streamingplatform VRT Nu. Daarmee zijn de zenders Een en Canvas voortaan vlot online te bekijken, net zoals een aantal oudere programma's. Later volgde er ook een app en Chromecast-functionaliteit.

Tesla lanceert haar Model 3.

In de VS is netneutraliteit niet langer verplicht. De telecomregulator FCC schrapt de verplichting onder invloed van de plaatselijke internetoperatoren en tot groot ongenoegen van consumenten en verschillende internetspelers. Op dit moment lopen er nog steeds rechtszaken, zelfs van individuele staten, tegen de beslissing.

WannaCry zet wereldwijd computers achter slot en grendel. Het is de eerste keer dat ransomware op zo'n grote schaal uitbreekt en mensen moeten kiezen tussen betalen of hun bestanden verliezen. Het virus komt vermoedelijk uit Noord-Korea en wordt na enige tijd gestopt door hacker Marcus Hutchins die als het ware per ongeluk een manier ontdekt om WannaCry te stoppen. Dat is echter niet het einde van ransomware, tot op heden blijven varianten van de ransomware opduiken.

Voormalig Uber-CEO Travis Kalanick. © Reuters

Uber krijgt al jaren kritiek van de taxisector en overheden maar in 2017 raakt ook bekend dat er binnen het bedrijf tot in de hoogste regionen een toxische cultuur van seksuele intimidatie heerst. In de nasleep stappen verschillende topmensen op en CEO Travis Kalanick neemt een pauze om later definitief te vertrekken. In 2018 schikt het bedrijf met 480 werknemers voor 7 miljoen dollar om claims rond genderdiscriminatie, intimidatie en een vijandige werkomgeving te schikken.

Tegen het einde van het jaar raakt bekend dat Apple oudere iPhones bewust vertraagt. Het doet dat naar eigen zeggen om de telefoon stabieler te houden wanneer de batterij verslijt, maar veel gebruikers zijn niet te spreken over de praktijk. Apple belooft later om het vervangen van batterijen een stuk goedkoper te maken, maar krijgt wel enkele rechtszaken over zich heen.

Het spel Fortnite lanceert.

2018

De smartphoneverkoop vertraagt. Vooral de duurste toestellen raken volgens marktanalisten moeilijker verkocht. De voornaamste verklaring is dat de grote technologische vernieuwingen (redenen om een toestel te vervangen) uitblijven. Tegelijk zijn er amper nieuwe geografische of demografische markten aan te boren. Bijna iedereen heeft er een.

Stephen Hawking overlijdt op 76-jarige leeftijd.

De overheid, banken en telecomoperatoren lancerenItsme, een app die de eID-software en kaartlezers moet vervangen.

De SpaceX Falcon Heavy staat klaar op het historische 39A-lanceringsplatform aan het Kennedy Space Center in Cape Canaveral © REUTERS

SpaceX lanceert haar Falcon Heavy raket. Daarbij maakten de twee Falcon 9-boosters een terugkeer op aarde waarbij ze verticaal moesten landen. De landing van de center-core, die moest landen op een droneschip, mislukte.

Microsoft koopt GitHub voor 7,5 miljard dollar.

IBM koopt Red Hat voor 34 miljard dollar.

Wifi 6 wordt voor het eerst uitgerold.

Microsoft lanceert Azure Sphere. Voor het eerst brengt het bedrijf een eigen Linux kernel uit. Het product is vooral symbolisch van belang als je weet dat het bedrijf jarenlang ver weg van alles Linux- en open source gerelateerd bleef.

Apple wordt als eerste Amerikaans bedrijf meer dan een biljoen dollar waard. Later dat jaar volgt ook Amazon en in 2019 was het de beurt aan Microsoft. Al fluctueert de exacte marktwaarde wel regelmatig. We moeten daarbij nuanceren dat het oliebedrijf PetroChina als eerste bedrijf ooit, in 2007 al, (kort) piekte tot 1 biljoen dollar.

Met Spectre en Meltdown worden twee kwetsbaarheden in CPU-architectuur ontdekt. Zowel Intel als Apple moesten snel patches uitbrengen om mogelijke schade te beperken.

Op 25 mei treedt de General Data Protection Regulation, beter bekend als GDPR en AVG in werking. Een reeks privacyregels die moeten voorkomen dat data van burgers zomaar mag worden herbruikt of dooverkocht. De wet maakt bedrijven vooral zenuwachtig omdat ze nu verplicht zijn om bij een hack of data-incident de autoriteiten snel in te lichten. Boetes kunnen daarbij oplopen tot vier procent van de wereldwijde omzet van een bedrijf.

Deep fakes ontstaan. Door nieuwe software wordt het een stuk makkelijker om video's digitaal te manipuleren. De techniek wordt gebruikt om onder meer, doorgaans zonder toestemming of goedkeuring van het slachtoffer, pornografische beelden te genereren met het hoofd van iemand anders, of om politici of bekenden valselijk dingen te laten doen of zeggen.

In België betekent de GDPR ook het einde van de Privacycommissie. Die wordt hervormd en omgedoopt tot de Gegevensbeschermingsautortieit (GBA).

Mark Zuckerberg getuigt voor de Amerikaanse Senaat op 10 april 2018 naar aanleiding van het Cambridge Analytica schandaal. © AFP

Dat Facebook het niet nauw neemt met onze privacy was al bekend maar in 2018 vallen er bij het bedrijf meer lijken uit de kast dan bij een gemiddelde begrafenisondernemer na een aardbeving. Hoofdaanleiding is de onthulling dat marketingbureau Cambridge Analytica via een Facebookquiz persoonlijke data van tientallen miljoenen gebruikers bemachtigde. Facebook wist hier al sinds 2015 van. In de maanden nadien raken nog meer schandalen bekend waaruit vooral blijkt dat Facebook u op enorm veel manieren, de geniepigste eerst, traceert. De voornaamste schandalen, alleen al uit 2018, kan je hier nalezen.

2019

Data News viert haar veertigste verjaardag.

Medialaan lanceert haar streamingplatform VTM GO.

Zuid Korea lanceert als eerste land ter wereld een 5G-netwerk.

Met een grondige upgrade van het netwerk achter de rug biedt Telenet klanten voortaan snelheden tot 1 gigabit per seconde. Het bedrijf kondigt ook aan dat het in 2020 stopt met het analoge televisiesignaal.

Google Assistantkomt naar België.

Google's gamestreamindienst Stadia lanceert.

Google's Chromecast Ultra en de Stadia controller © Google

De pogingen van de VS om China en Huawei te treffen nemen een nieuwe wending. De VS verhoogt de druk door bij bevriende landen te wijzen op de gevaren van Huawei-apparatuur, ook al heeft het land hier geen bewijzen voor. In eigen land krijgen bedrijven het verbod om nog met Huawei samen te werken wat er onder meer voor zorgt dat Google niet langer Android-diensten voor (nieuwe) telefoons van het merk mag voorzien. Na protest van verschillende bedrijven komt er een versoepeling, maar de hele situatie is tot op heden chaotisch en onduidelijk rond wat mag en niet mag van Donald Trump.

Samsung lanceert de Galaxy Fold, de eerste smartphone met opvouwbaar scherm. Ook Huawei stelt kort nadien een gelijkaardig toestel voor. De Fold spreekt to de verbeelding maar bij de eerste reviews blijkt het scherm veel kwetsbaarder dan gedacht. Samsung trekt het toestel nog voor de formele lancering in en brengt het in het najaar weer op de markt, maar niet naar België.

Samsung Galaxy Fold © PVL

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit schrijft haar eerste GDPR-boete uit. Het gaat om een burgemeester die e-mailadressen voor verkiezingsdoeleinden misbruikte. Intussen kreeg ook een tweede burgemeester en een schepen een gelijkaardige boete.

En dan is er nog...

Los van bovenstaande lijst zijn er ook nog talloze evoluties waar moeilijker een exact jaartal op te plakken valt, maar die onmiskenbaar een plaats in het afgelopen decennium innamen.

De inbelverbindingen zijn uitgestorven. In 2015 bleven er in België nog 161 lijnen over. Maar in praktijk is de dienst uitgestorven en vervangen door breedband internet. Daarvan zit ons land sinds begin dit jaar op 4.427.212 aansluitingen.

De neergang van de pc-markt. Met de opkomst van smartphones en tablets wordt de pc minder belangrijk. We hebben er nog wel één, maar het toestel wordt minder snel vervangen en dat vertaalt zich in dalende verkoopcijfers.

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning. Een evolutie die eigenlijk al enkele decennia bezig is, maar dankzij toenemende computerkracht de afgelopen tien jaar stevige sprongen vooruit nam.

De opkomst van zelfrijdende wagens. We hebben nog steeds een rijbewijs nodig, maar nu vrijwel elke autofabrikant er aan werkt staan de verwachtingen hooggespannen voor het komende decennium.

Sociale media. Facebook en Twitter mogen dan al langer dan tien jaar bestaan, maar de afgelopen tien jaar zijn sociale media ten volle een onderdeel geworden van ons dagelijks leven. We leven vandaag in een wereld waar je rechtstreeks het geschreeuw van Donald Trump kan lezen en waar influencers u overtuigen van hun belangrijkheid. Maar ook van een zee van user generated content van reisverslagen tot restaurantreviews en uiteraard van heel, heel, heel veel kattenvideo's.

Noise cancelling headsets. Ze bestaan al langer, maar zijn de afgelopen tien jaar ook doorgestoten naar het vliegtuig, het kantoor en de trein.

Drones. Zowel professionals als consumenten kunnen vandaag aan de slag met betaalbare drones, vaak uitgerust met camera's en sensoren.

Wifi op (sommige) vliegtuigen.

Wearables: Onze kleding, sierraden en schoenen zijn, in tegenstelling tot wat sommige trendwatchers voorspelden, nog niet doorweekt van geconnecteerde sensoren, maar fitnesstrackers en smartwatches zijn vandaag geen buitengewoon accessoire meer.

Van 4K naar 8K. Weet u nog toen u moest kiezen tussen Full HD en HD Ready? Als u vandaag een tv koopt dan heeft die zeer waarschijnlijk een 4K (LED)scherm en als u genoeg geld (en een grote woonkamer) heeft dan ligt zelfs 8K binnen uw bereik.